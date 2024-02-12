Економіка

Пашинському оголосили підозру у розкраданні нафтопродуктів

12 Лютого 2024 15:22
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набу, пашинський
Правоохоронці прийшли з обшуками до будинку колишнього народного депутата Сергія Пашинського / Фото: СБУ

Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату України Сергію Пашинському в заволодінні нафтопродуктами на майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Загалом, підозру оголосили шести учасникам злочинної організації, які заволоділи нафтопродуктами на загальну суму 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній “Східно-Європейська паливно-енергетична компані”» (СЄПЕК).

Серед підозрюваних два організатори злочину:

  • колишній в.о. глави Адміністрації президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної ради України
  • та підприємець;

а також чотири співвиконавців:

  • колишній директор державного підприємства;
  • колишній заступник директора державного підприємства;
  • менеджер державного підприємства;
  • та керівник приватного товариства.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

У 2014 році суд наклав арешт на нафтопродукти, ввезені в Україну з порушенням законодавства.

В той же час підприємець, діяльність якого повʼязана з реалізацією нафтових продуктів, та топ-посадовець Адміністрації президента України розробили злочинну схему, щоб забрати нафтопродукти. Для цього вони залучили підконтрольних осіб, яких призначили на посади державного підприємства.

Вони домоглися передачі державному підприємству, директор якого був заздалегідь призначений для участі у злочині, арештованих паливо-мастильних матеріалів. У подальшому ці паливо-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії.Однак до державного бюджету України жодних коштів так і не надійшло.

У результаті за період діяльності злочинної організації протягом 2014-2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 млн гривень.


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