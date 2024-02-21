Кримінал

Пашинського хочуть арештувати і визначити 300 млн гривень застави

21 Лютого 2024 13:51
читать на русском →
пашинський
Колишній нардеп Сергій Пашинський / Фото: УНІАН

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять арештувати колишнього нардепа Сергія Пашинського з можливістю внесення застави у розмірі майже 300 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Сергію Пашинському, якого підозрюють у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень.

Як передає кореспондент РБК-Україна, суд веде трансляцію засідання для журналістів в окремому приміщенні, до зали засідань їх не пустили.

Прокурор САП хоче, щоб Пашинського взяли під варту з можливістю застави.

“Ваша честь, сторона обвинувачення клопоче про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, але не довше строку досудового розслідування, та визначити заставу у розмірі 99 075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 млн 999 тисяч 100 гривень”, – сказав прокурор.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Лютого 2024 13:32

Ситуація на польському кордоні та фронті: Зеленський провів селектор
21 Лютого 2024 13:23

Помер дисидент та політик Степан Хмара
21 Лютого 2024 11:51

ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії
21 Лютого 2024 11:36

Інженерні війська будують фортифікаційні споруди цілодобово, – Генштаб
21 Лютого 2024 11:09

BBC: За два роки війни проти України РФ втратила 216 військових пілотів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки