Пашинського хочуть арештувати і визначити 300 млн гривень застави

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять арештувати колишнього нардепа Сергія Пашинського з можливістю внесення застави у розмірі майже 300 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Сергію Пашинському, якого підозрюють у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень.

Як передає кореспондент РБК-Україна, суд веде трансляцію засідання для журналістів в окремому приміщенні, до зали засідань їх не пустили.

Прокурор САП хоче, щоб Пашинського взяли під варту з можливістю застави.

“Ваша честь, сторона обвинувачення клопоче про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, але не довше строку досудового розслідування, та визначити заставу у розмірі 99 075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 млн 999 тисяч 100 гривень”, – сказав прокурор.