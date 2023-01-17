Кримінал

Паша-”Потон” переїхав до Москви

17 Січня 2023 09:50
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потон

Лідер харківської організації “Потон” Павло Онищенко, якого підозрюють у посяганні на життя працівників СБУ, нині проживає у Москві, звідки записує проросійські відео.

У березні 2022 року він вийшов з-під варти й обіцяв записатися до тероборони та зайнятися волонтерством, нагадує Суспільне.

В одному з відео Онищенко визнає, що спершу виїхав за кордон у Європу: тимчасово мешкав у Чехії та Великобританії, а тепер переїхав до російської столиці.

У зверненні, яке Онищенко записав під час руху по річці Москва на фоні Кремля, він називає українців та росіян “єдиним народом”, а повномасштабне російське вторгнення – “поверненням земель”.

Виїхати за кордон фігурант кримінальної справи зміг як багатодітний батько, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“За межі України зміг виїхати, тому що у нього четверо дітей”, — сказав Чубенко.

Після виходу з СІЗО у березні Онищенко висловлював наміри стати на захист України й зайнятися волонтерством: “Я трохи розгребуся з усіма справами й теж туди (до тероборони) піду… Моя дружина також займається допомогою, волонтерством, пов’язаним з Європою. Будемо допомагати, роздавати їжу, кому що треба. Дітям ліки, памперси й таке інше”.

За словами Чубенка, у січні 2023 року правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо теперішніх проросійських висловлювань Онищенка. Справу розслідують за статтею про “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників”.

Після отримання результатів слідчих дій та експертиз Онищенку можуть заочно оголосити підозру через його теперішні висловлювання. У разі доведення вини йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.


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