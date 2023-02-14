Павлу ”Потону” Оніщенко повідомлено про підозру

Харківському блогеру, який втік до РФ, повідомлено про підозру: називає війну в Україні «поверненням земель», повідомляє обласна прокуратура.

Ім’я блогера не називається, але навіть у заблюреному вигляді вгадується колишній “активіст” Паша “Потон” Оніщенко.

Йому інкримінується ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

“За даними слідства, 37-річний харків‘янин, відомий як блогер «Потон», викладає на свою сторінку відео з проросійськими наративами. Наразі чоловік перебуває у Москві, звідки і знімає пропагандистські ролики, в яких підтримує країну-агресора”, – йдеться у повідомленні.

У зверненні, яке блогер знімає на фоні Кремля, він називає українців та росіян «єдиним народом», а повномасштабне російське вторгнення — «поверненням земель».

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Цікаво, що днями один з українських телеканалів транслював шоу “Міняю жінку”, головним героєм якого був Павло Оніщенко.