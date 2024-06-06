Пасажирський потяг, що їхав в Україну з Чехії, зіткнувся з вантажним: є загиблі  та поранені 

Пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував з Чехії у Чоп в Україні, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo: четверо людей загинуло і десятки отримали поранення.

Про це повідомляє чеський портал новин iDNES.

Аварія трапилася біля нової станції Пардубіце.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Прес-секретар пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка у своїй відповіді на запит телеканалу CT24 повідомив про “двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані”. Проте годину після опівночі прес-секретар рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

Серед десятків постраждалих – діти. У рятувальній операції було задіяно гелікоптери: перший прибув близько 11:30 за місцевим часом, наступний – годиною пізніше.

На місці зіткнення працюють 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.

“Зіткнення поїздів – це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим”, – заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.