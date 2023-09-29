Політика

Партнери України не можуть сформулювати, що таке перемога, – Данілов

29 Вересня 2023 15:49
читать на русском →
війна, данілов

Західні партнери досі не можуть сформулювати, що таке перемога України, сказав в інтерв’ю журналістці Наталії Мосійчук секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

“Несприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються і це правда. Нам досі ніхто не може чітко відповісти на запитання, що таке наша перемога”, – сказав він.

“А нам потрібно чітко розуміти, вони з нами йдуть до перемоги чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім дивитимуться і робитимуть ті чи інші висновки”, – сказав також Данілов.

Данілов наголосив, що “нам потрібно захищати державу, нам потрібно звільняти її від агресора. Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху, тоді відіграються на нас усі. І не тільки Путін”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Вересня 2023 15:34

Орбан заявив, що “невідомо, якою наразі є територія України”, щоб прийняти її в ЄС. У МЗС відреагували
29 Вересня 2023 17:01

Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаться без змін
29 Вересня 2023 16:27

На Київщині двоє чоловіків сховали у себе ЗРК “Тор”, залишений окупантами
29 Вересня 2023 14:58

Під Токмаком окупанти “дружнім вогнем” збили свій Су-35
29 Вересня 2023 14:41

Румунія розмістила ППО біля кордону з Україною, – Reuters
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки