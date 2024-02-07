Політика

Парламент звільнив члена ЦВК, який живе в Маямі з виплатою держзарплати

7 Лютого 2024 13:14
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кадри, рада
Юрій Буглак під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради / Фото УНІАН

Верховна Рада 7 лютого проголосувала за дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Це відбулося через 6 місяців після розслідування журналістів про те, що Буглак виїхав до повномасштабного вторгнення і живе в Маямі, але отримав за цей час півтора мільйона гривень з бюджету.

За звільнення проголосували 300 депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Голова ЦВК Олег Діденко в коментарі «Схемам» казав, що з юридичної точки зору в нього не було підстав звільняти Буглака з посади, а з морального боку «може бути багато питань».


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