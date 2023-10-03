Політика

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС

3 Жовтня 2023 12:14
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вірменія

3 жовтня під час засідання парламенту опозиційні фракції “Вірменія” та “Честь маю” бойкотували обговорення Римського статуту та залишили залу, проте рішення було прийняте.

Про це інформує Trend.az.

Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його. Цьогоріч 1 вересня уряд направив до парламенту проєкт про затвердження.

У вівторок було ратифіковано Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Таким чином Вірменія зобов’язується виконувати рішення про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.


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