Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС

3 жовтня під час засідання парламенту опозиційні фракції “Вірменія” та “Честь маю” бойкотували обговорення Римського статуту та залишили залу, проте рішення було прийняте.

Про це інформує Trend.az.

Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його. Цьогоріч 1 вересня уряд направив до парламенту проєкт про затвердження.

У вівторок було ратифіковано Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Таким чином Вірменія зобов’язується виконувати рішення про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.