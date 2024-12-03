Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану

Депутати парламенту Південної Кореї проголосували за скасування воєнного стану, який 3 грудня ввів президент країни Юн Сук Йоль, повідомляє Reuters.

190 депутатів із 300 змогли потрапити в будівлю Національних зборів у Сеулі, яку до цього оточили силовики, і провели голосування.

У рамках воєнного стану, який запровадив президент, у країні заборонили будь-яку політичну діяльність, зокрема роботу партій і проведення мітингів, усі ЗМІ перебувають під контролем військових.

Поки що незрозуміло, чи будуть зняті обмеження. Після голосування голова парламенту Південної Кореї У Вон Сік закликав президента країни скасувати воєнний стан, назвавши указ глави держави “недійсним”.