Політика

Папа Римський заявив, що Україна повинна погодиться на переговори з агресором

9 Березня 2024 20:33
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переговори, Папа Римський
Папа Римський Франциск дає інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI / Фото RSI

Папа Римський Франциск назвав Україну стороною, яка програє у війні з Росією, і заявив, що вона має знайти в собі хоробрість визнати це, погодившись на переговори.

Про це понтифік сказав в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI, яке вийде 20 березня.

Відповідаючи на запитання журналіста про ставлення до можливої поразки України, Папа Римський заявив, що вважає сильнішим того, хто думає про людей і бачить ситуацію, і в кого “є сміливість підняти білий прапор і вести переговори”.

На думку понтифіка, переговори сьогодні можна вести за допомогою міжнародних держав.

“Сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних держав. Слово “переговори” – сміливе. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не так, потрібно мати сміливість вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно вести переговори, шукати якусь країну, яка виступить посередником”, – сказав Франциск.

За його словами, зараз у конфлікті в Україні є багато охочих виступити в ролі посередників, зокрема, Туреччина.

“Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася”, – додав Папа Римський.


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