Папа римський зацікавився боєм Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі

У ніч на 19 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі – українець Олександр Усик проти британця Тайсона Ф’юрі. Переможець стане першим “абсолютом” у важкій вазі з 1999 року.

У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Початок поєдинку не раніше 00:30 (19 травня) за київським часом.

37-річний українець – одна з головних зірок сучасного боксу, чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO, IBO і The Ring.

Перший професійний бій Усик провів у 2013 році, роком раніше завоювавши золото на Олімпіаді в Лондоні. За наступні п’ять років він став чемпіоном відразу за трьома версіями, але потім вирішив перейти у важку вагу (найпопулярнішу серед фанатів) – до цього українець виступав у середній і напівважкій. Через це Усик позбувся поясів – але тільки на деякий час.

До Ф’юрі головним боєм у кар’єрі Усика був поєдинок з Ентоні Джошуа 2021 року. На той момент Джошуа був чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Усик вважався аутсайдером, але буквально розгромив британця. Цей виступ українця вважається одним із найкращих для важковаговиків за останні 10 років.

Останній бій Усик провів у серпні 2023-го – і переміг ще одного британця, Даніеля Дюбуа. Загалом українець провів 21 професійний бій – і виграв усі з них (у 14 випадках – нокаутом).

Після 24 лютого 2022-го Усик активно допомагає українцям, які залишаються в країні, відвідує госпіталі, записує відеозвернення до військових – і навіть сам записався в тероборону Києва. За словами боксера, на початку війни він “стояв на блокпостах” у столиці України: “У мою країну прийшов ворог, і потрібно її захищати. Неважливо, хто я – спортсмен, бізнесмен чи хтось інший. Я громадянин України і повинен її захищати. Усі, хто живе в Україні, вважає себе українцем і має український паспорт, хто тут народився, хто тут живе, хто приїхав сюди жити, зобов’язані захищати країну. Це обов’язок хлопця, чоловіка”.

35-річний британець на прізвисько Циганський Король – один із найкращих (а також найпопулярніших і найсуперечливіших) боксерів в історії. Як і Усик, Тайсон ніколи не програвав: у професійному боксі він провів 35 боїв, перемігши в 34 (24 нокаути) і один поєдинок завершивши внічию.

Головний успіх у кар’єрі Ф’юрі – перемога над Володимиром Кличком у 2015-му. Тоді Тайсон завоював чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO, WBA Super і The Ring, але, за словами самого боксера, та перемога спровокувала проблеми з ментальним здоров’ям. У Ф’юрі почалася депресія, у нього діагностували біполярний розлад, який він заглушав кокаїном і алкоголем.

Пізніше боксер зізнався, що в той період думав про самогубство. “Влітку 2016-го я купив нову Ferrari. На трасі розігнався до 300 кілометрів на годину і попрямував до мосту. Мені було на все начхати, хотілося померти. Я розчарувався в житті, але потім почув у голові голос: “Ти не можеш вчинити так, Тайсоне. Подумай про сім’ю, про доньку і синів, які будуть рости без батька””, – згадував Ф’юрі.

Після цього Тайсон оголосив про завершення кар’єри і втратив усі пояси. За два роки без спорту він набрав 65 кілограмів. Але вже у 2018-му повернувся. Відтоді Ф’юрі провів дев’ять боїв і переміг у восьми з них.

Єдина нічия була в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером, який 2018 року захищав титул чемпіона світу за версією WBC. Через два роки вони зустрілися знову, і Ф’юрі забрав пояс. А 2021-го захистив його в реванші.

Останній поєдинок англійця відбувся в жовтні 2023-го. Проти нього бився боєць ММА, колишній чемпіон UFC у важкій вазі Франсіс Нганну. Більшість експертів були впевнені, що Ф’юрі легко переможе Нганну, для якого це був перший поєдинок із боксу. Але Франсіс зумів відправити Тайсона в нокдаун, та й загалом провів доволі рівний бій – але перемогу судді все ж віддали британцеві.

Британець помітно переважає суперника в габаритах – і експерти вважають це головною перевагою. Ф’юрі вищий на 15 сантиметрів (зріст українця – 191, британця – 206) і перевершує в розмаху рук на 18 (198 проти 216). Але Усик набагато швидший за противника і здається більш різнобічним боксером. Сам українець упевнений, що це важливіше за перевагу в габаритах: “Якби це було так, то королем звірів був би слон”.

Явного фаворита в цьому бою немає – навіть інші боксери не можуть обрати найкращого. Але як би не завершився бій, Ф’юрі та Усик на двох зароблять понад 100 мільйонів доларів: британець отримає 69, українець – удвічі менше. А їхній поєдинок у будь-якому разі стане одним із найважливіших за останні десятиліття. Бій привернув увагу навіть Святого престолу: 16 травня папа римський Франциск благословив той самий пояс, за який поб’ються Ф’юрі та Усик.

Ексклюзивним транслятором бою в Україні буде медіасервіс MEGOGO. Подивитися поєдинок у прямому ефірі можна буде за підписками “Легка”, “Оптимальна”, “Максимальна” і “Спорт”. Трансляція буде доступна в розділі “Спорт”, на каналі “MEGOGO Гонг” і в окремому поп-ап-каналі, який з’явиться в день події.