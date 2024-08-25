Папа Римський вважає, що той, хто молиться во славу російської зброї, “не чинить жодного зла”

Папа Римський Франциск засудив прийнятий Верховною Радою України закон щодо діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних зі країною-агресоркою.

Понтифік зустрівся з вірянами на полуденній молитві, після якої висловив велике занепокоєння тим, що віряни не можуть молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю».

Закон, підписаний президентом Зеленським, найбільше вплине на Українську Православну Церкву, яка пов’язана з Московським Патріархатом. За оцінками, до неї належить 4% всіх вірян. Після молитви Папа Римський висловив своє занепокоєння рішенням української влади і закликав поважати релігійну свободу.

Він сказав, що той, хто молиться, справді молиться за всіх, і не чинить жодного зла. Нехай вірянам буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю. Закликав не оголошувати жодну християнську церкву поза законом. Церкви недоторканні, і це канон.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Після того, як закон набере чинності, українські церкви, які підозрюються у співпраці з Росією, матимуть 9 місяців на розрив зв’язків.