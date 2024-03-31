Суспільство

Папа Римський на Великдень закликав до обміну полоненими “всіх на всіх” між РФ та Україною

31 Березня 2024 20:45
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Папа Римський, полонені, Великдень
Папа Франциск вітає вірян у день Великодньої меси на площі Святого Петра у Ватикані, 31 березня 2024 року / Фото Reuters

Папа Римський Франциск у неділю, 31 березня, у традиційному Великодньому посланні Urbi et Orbi згадав про російсько-українську війну та висловив побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною.

Про це повідомляє Vatican News.

«Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!» – заявив Папа Римський.

За його словами, війна – це завжди абсурд і поразка.

«Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземномор’ям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а – простягаючи один одному руки та відкриваючи серця», – додав він.
Також понтифік у своєму виступі згадав про війну в Сирії та збройні конфлікти на Африканському континенті.


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