Папа Римський на Різдво закликав пам’ятати про українців

Папа Римський Франциск у різдвяному посланні закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.

Як пише Vatican News, про це він сказав у традиційному посланні Urbi et Orbi.

“Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни” – сказав Папа.

Він закликав бути готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає.

Також папа попросив бога просвітити “уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні!”.

“Наш час відчуває великий голод миру також і в інших регіонах, на інших театрах цієї третьої світової війни” – заявив також Папа Римський.

Також Папа Франциск закликав до “скромного” Різдва цього року, а зекономлені від скорочення витрат на подарунки кошти пожертвувати для допомоги “стражденному народу України”.