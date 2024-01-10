Політика

Папа Франциск заявив, що масовані обстріли України не можна виправдати нічим

10 Січня 2024 14:44
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Папа Римський, обстріли, україна

Папа Франциск наголосив, що масовані російські атаки на Україну “не можуть бути виправдані жодним чином”, назвавши їх “негідними та неприйнятними”.

Про це пише сайт Української греко-католицької церкви, глава УГКЦ Блаженніший Святослав

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 29 грудня минулого року надіслав Папі Франциску листа, повідомивши йому про трагічні наслідки найбільшої ракетної атаки Росії на Україну. У листі-відповіді Папа Франциск заявив:

“Вкотре через Вашу (глави УГКЦ – ред.) особу бажаю висловити мою близькість до “багатостраждальної України”, оплакувати загиблих та повірити їх Божому милосердю, потішити поранених і обійняти всіх, хто страждає у будь-який спосіб. 

Я близький до душпастирів, що намагаються дати надію людям у „ситуації, котра здається все більше безнадійною”.

… Разом із Вами поділяю ті самі почуття зневаги та болю, які Ви відчуваєте перед військовими операціями, котрі, завдавши удару по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі всієї країни, є негідними та неприйнятними і не можуть бути оправдані жодним чином”.

Як наголосив Папа Франциск у листі, він вважає вкрай небезпечним, що “на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати „забутою” війною”. Тому “нашим обов’язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не лише для того, щоби вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоби змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень”.

У листі Папа Франциск також заявив, що використовує кожну нагоду, щоби війна в Україні не стала “забутою”. 

“У сьогоднішній загальній аудієнції [3 січня – ред.] я закликав не забувати народи, де є війна, пригадуючи, що „війна є божевіллям, війна завжди є програшом. Помолімось. Помолімось за людей в Палестині, Ізраїлі, Україні та багатьох інших місцях, де триває війна”. Я те саме повторив 1 січня у Всесвітній день миру і продовжуватиму це робити, голосно закликаючи допоки не стихне гуркіт зброї в Україні і не розпочнеться шлях до справедливого миру”.


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