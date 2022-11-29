Економіка

Пального в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму – запевнили в Кабміні

29 Листопада 2022 21:51
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бензин

Енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання», – сказав Шмигаль.

За його словами, імпорт пального в останні місяці складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.

Через ракетні удари російських військ по нафтопереробних заводах і завдані руйнування галузі Україна вимушена ввозити пальне з-за кордону.


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