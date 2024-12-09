Падіння режиму Асада назвали “історичним моментом” для народу Сирії у ЄС  

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що падіння режиму Башара Асада є “історичним моментом” для сирійського народу.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Каллас підкреслила, що “падіння злочинного режиму Асада — це історичний момент для сирійського народу, який зазнав величезних страждань і продемонстрував неймовірну стійкість у своєму прагненні до гідності, свободи і справедливості”.

У своїй заяві вона також акцентувала важливість збереження територіальної цілісності Сирії та відкидання екстремістських ідеологій.

“Ніколи не було так важливо, щоб усі зацікавлені сторони брали участь у всебічному діалозі, аби забезпечити мирний, впорядкований і інклюзивний процес передачі влади”, — додали у повідомленні.

Європейський Союз також заявив про свою підтримку сирійському народу, підкреслюючи тісну співпрацю з регіональними партнерами та ключовими міжнародними союзниками. У ЄС закликали уникати подальших актів насильства, забезпечити захист цивільних осіб і дотримуватися міжнародних норм, зокрема гуманітарного права.