Суспільство

Падіння режиму Асада назвали “історичним моментом” для народу Сирії у ЄС  
9 Грудня 2024 17:24
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єс, сирія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що падіння режиму Башара Асада є “історичним моментом” для сирійського народу.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Каллас підкреслила, що “падіння злочинного режиму Асада — це історичний момент для сирійського народу, який зазнав величезних страждань і продемонстрував неймовірну стійкість у своєму прагненні до гідності, свободи і справедливості”.

У своїй заяві вона також акцентувала важливість збереження територіальної цілісності Сирії та відкидання екстремістських ідеологій.

“Ніколи не було так важливо, щоб усі зацікавлені сторони брали участь у всебічному діалозі, аби забезпечити мирний, впорядкований і інклюзивний процес передачі влади”, — додали у повідомленні.

Європейський Союз також заявив про свою підтримку сирійському народу, підкреслюючи тісну співпрацю з регіональними партнерами та ключовими міжнародними союзниками. У ЄС закликали уникати подальших актів насильства, забезпечити захист цивільних осіб і дотримуватися міжнародних норм, зокрема гуманітарного права.


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