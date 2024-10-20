Оззі Осборна включено до Зали слави рок-н-ролу

Легенда рок-музики Оззі Осборн був включений до Зали слави рок-н-ролу як сольний виконавець.

75-річний бірмінгемський «Принц темряви» отримав овації від зіркового команди та 20-тисячного натовпу в Клівленді в суботу, передає BBC.

«Я хотів би подякувати всім, хто проголосував за мене в Зал слави рок-н-ролу за мою сольну творчість. Дякую вам від щирого серця», – вигукнув він під оглушливі оплески після того, як актор Джек Блек вручив йому нагороду.

Цьогоріч до складу групи номінантів також увійшли: Мері Джей Блайдж, Шер, Пітер Фремптон, Foreigner, A Tribe Called Quest та Dave Matthews Band.

«Мої фанати були дуже віддані мені протягом багатьох років. Я не можу їм достатньо віддячити”, – сказав Осборн, якого було введено до складу клубу на арені Rocket Mortgage FieldHouse.

«Мені також пощастило грати з деякими з найкращих гітаристів, барабанщиків і басистів світу, і деякі з них присутні тут сьогодні ввечері.

“Але я повинен сказати одну річ про хлопця на ім’я Ренді Роудс. Якби я не зустрів Ренді Роудса, я не думаю, що сидів би зараз тут”.

Роудс, відомий гітарист, допоміг трансформувати сольну кар’єру Осборна після того, як його вигнали з хеві-метал гурту Black Sabbath у Бірмінгемі в 1979 році. Він помер у 1982 році, у віці всього 25 років.

Найбільшу подяку Осборн приберіг для своєї сім’ї. Його дружина Шерон, дочка Келлі та її син Сідні були в залі.

«Більше того, моя дружина Шерон врятувала мені життя. І моїх онуків, і моїх дітей. Я люблю їх усіх».

Ця нагорода стала другою для Осборна: у 2006 році він увійшов до Зали слави як член гурту Black Sabbath.