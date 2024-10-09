Отримання запрошення до НАТО є частиною Плану перемоги, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що отримання запрошення до НАТО є частиною Плану перемоги.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту “Україна – Південно-Східна Європа”.

“Так, це є пунктом Плану перемоги”, – зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи прагне Україна отримати запрошення до членства в НАТО.

“Конкретне запрошення до Альянсу не є членством в НАТО. Безумовно, краще бути членом Альянсу. Але ми говоримо про посилення нашої позиції зараз. Не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз”, – підкреслив президент.