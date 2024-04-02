Суспільство

Оточення Харкова: МВС попередило про черговий російський фейк

2 Квітня 2024 21:27
війна, мвс
Вулиця Сумська, Харків / Фото: Суспільне

Росіяни поширюють повідомлення про “евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста”. Як зазначено в МВС, це черговий фейк ворога.

“МВС разом з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні”, – пишуть у міністерстві.

Там уточнили, що за допомогою таких фейків росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Квітня 2024 18:22

Зеленський підписав закон про зниження призовного віку
2 Квітня 2024 20:10

Готуємо відповідні кроки щодо контролю за роботою онлайн-казино, – Зеленський
2 Квітня 2024 19:42

Протягом доби відбулися 62 бойові зіткнення, – Генштаб
2 Квітня 2024 19:28

Наслідки ракетного удару по Дніпру (фото)
2 Квітня 2024 19:14

Обмежено придатних відправлять на повторний медогляд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
усі думки