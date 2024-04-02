Оточення Харкова: МВС попередило про черговий російський фейк

Росіяни поширюють повідомлення про “евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста”. Як зазначено в МВС, це черговий фейк ворога.

“МВС разом з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні”, – пишуть у міністерстві.

Там уточнили, що за допомогою таких фейків росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.