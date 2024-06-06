Освітній застосунок “Мрія” вже працює в 40 українських школах

Мінцифра запустила бета-тест освітнього застосунку “Мрія”, наразі він проходить в 40 школах України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Мрія стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer”, – написав Федоров.

Як пояснив міністр, найперше завдання — закохати вчителів та педагогів.

“Вчителі мають бачити в Мрії швидкість, ефективність і власний розвиток. Під час тестування вони випробують журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями — усе в одному застосунку. Менше часу на рутину, більше — на розвиток дітей, – зазначив міністр.

Для дітей у Мрії буде акцент на особистому розвитку — бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, документ Мрія ID, план дня та чати.

“Наше завдання — створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження Мрії”, – підсумував Федоров.