Остін повідомив, скільки США івестували у вироблення зброї для України

США вже інвестували десятки мільярдів доларів у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін у середу під час виступу на Конференції оборонних індустрій, “Укрінформ“

“Ми вже інвестували близько $27 мільярдів доларів у понад 35 штатах у контракти на виробництво критично важливих засобів для України, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів, тактичних транспортних засобів”.

Він висловив сподівання, що Конгрес незабаром ухвалить запит президента Байдена з невідкладним фінансуванням потреб національної безпеки США, який передбачає, в тому числі, додаткові десятки мільярдів. Більша частина з них реалізовуватимуться через американську промислову базу.

Остін також зазначив, що ці гроші з додаткової допомоги повернуться через інвестиції в робочі місця у США: “І всі ці гроші повернуться до нас через інвестиції в американську безпеку. Але водночас ми повинні розширити можливості України підтримувати багато різних систем і платформ, які надають їй союзники й партнери з усього світу”.

Водночас він підкреслив необхідність для США працювати далі з союзниками й партнерами, щоби допомогти Україні дати відсіч російському агресору. За його словами, це означає зміцнення оборонно-промислової бази України зараз для підтримки поточної боротьби ЗСУ, а також посилення її оборонного потенціалу на майбутнє.