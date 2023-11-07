Остаточну легалізацію медичного канабісу у розглянуть у листопаді

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт про легалізацію канабісу вже у листопаді.

Про це Bloomberg розповів голова комітету з охорони здоров’я Михайло Радуцький.

За словами двох інших неназваних депутатів, сесія призначена на початок листопада. Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки. Один із законодавців сказав, що закон може бути ухвалений вже цього місяця.

Згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, громадська підтримка ініціативи розділилася так: 37% проти і 35% – за.

Серед деяких законодавців була негативна реакція. Серед противників – фракція “Батьківщина” на чолі з колишньою прем’єр-міністеркою Юлією Тимошенко, яка стверджувала, що медичний канабіс спровокує неконтрольоване виробництво та споживання. Політсила вимагала проведення референдуму щодо цього.

Проте законопроєкт підтримує правляча партія “Слуга народу”, яка має найбільшу присутність у парламенті. Що важливо, законопроєкт має підтримку президента Володимира Зеленського.

“Щоб наші громадяни могли витримати біль, стрес і травми війни, ми повинні нарешті легалізувати лікування на основі медичного канабісу для всіх, хто його потребує”, – сказав він у червні.

В інтерв’ю депутат комітету з питань охорони здоров’я ВРУ Ольга Стефанишина зазначила, що законопроект “особливо важливий зараз, коли наша країна перебуває в активній фазі війни, щоб зняти біль від бойових поранень і покращити психологічний стан”.

У разі схвалення законопроєкту через шість місяців після його прийняття українці зможуть купувати канабіс за медичним рецептом. Використання канабісу в невиправданих цілях буде забороненим, а виробництво буде контролюватися урядом.