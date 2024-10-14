Останній годинник Медведчука було продано з аукціону

Агенство управління та розшуку активів продало з аукціону останній арештований годинник з колекції Віктора Медведчука, підозрюваного в державній зраді.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі, пише LIGA.net.

Аукціон 14 жовтня відбувся на зниження ціни. За стартової вартості лота понад 461 231 грн його продали за 285 000 грн.

Це наручний годинник Dolce & Gabbana у корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому наявні сліди носіння (потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі).