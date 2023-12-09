Суспільство

Остані цівільні, що ховалися на Авдіївському КХЗ, вивезені у безпечне місце

9 Грудня 2023 20:17
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авдіївка

Дванадцять людей, які переховувалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, вдалося евакуювати до більш безпечного регіону.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише “Суспільне“.

За словами Барабаша, ці 12 людей прийшли в укриття заводу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку.

“Залишалось 12 людей, це цивільні, частина з них працювала в підрядних організаціях, які по договору працювали на коксохімі. Вони знали, які там укриття є. І тому вони попросились”, — розказав він.

Як повідомив Віталій Барабаш, було дуже складно їх вмовити, вони не хотіли їхати.

“Після виведення, вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовились евакуйовуватись з заводу і залишались. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалось всіх вмовити, всіх вивезли”, – зазначив він.

Як розказав начальник МВА, люди перебувають в Покровську.

“Хтось з них поїде далі, хтось залишиться в Донецькій області. Як забажають”, — розказав він.

Наразі з евакуйованими працюють психологи.

“Краще їх зараз не чіпати. Це дев’ять чоловіків і три жінки”, – сказав Барабаш.

Барабаш також розказав, що в евакуації людей брали участь поліція, волонтери та працівники АКХЗ.


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