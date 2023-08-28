Економіка

Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток

28 Серпня 2023 15:01
читать на русском →
банки

Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба банку.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін дії яких спливає починаючи з лютого 2022 року.

У разі закінчення терміну дії старі карти продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торгово-сервісній мережі, знімати готівку у банкоматі тощо.

В Ощадбанку уточнюють, що якщо нову картку вже перевипущено, необхідно звернутися до відділення банку для її отримання у будь-який час.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Серпня 2023 14:12

ДБР розслідує три версії авіакатастрофи на Житомирщині
28 Серпня 2023 13:36

Внаслідок ракетного удару по Полтавщині загинуло 3 людей
28 Серпня 2023 12:12

Турецькі куртки можна було купити дешевше, ніж це зробили у Міноборони – ЗМІ
28 Серпня 2023 11:09

СБУ затримала шпигунку, яка наводила “Шахеди” на медичні заклади Херсона
28 Серпня 2023 10:18

Британська розвідка повідомила, що Росія могла скасувати навчання “Запад” через брак солдатів та техніки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки