Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба банку.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін дії яких спливає починаючи з лютого 2022 року.

У разі закінчення терміну дії старі карти продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торгово-сервісній мережі, знімати готівку у банкоматі тощо.

В Ощадбанку уточнюють, що якщо нову картку вже перевипущено, необхідно звернутися до відділення банку для її отримання у будь-який час.