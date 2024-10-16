Організація по боротьбі з відмиванням грошей розгляне можливість внесення Росії до чорного списку, – Politico

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) розгляне можливість внесення Росії до чорного списку, куди наразі входять Північна Корея, Іран і М’янма.

Як пише Politico з посиланням на джерела, це питання внесено до порядку денного засідання, призначеного на 22 жовтня.

Перегляду рейтингу Росії з початку повномасштабної війни домагається Україна. Поки що FATF лише призупинило членство РФ у цій організації, але не почало заносити її ні в сірий, ні в чорний списки.

Останнім часом, зазначає Politico, Україна активізувала спроби домогтися перегляду рейтингу РФ. У довідці, підготовленій для засідання FATF, з якою ознайомилося видання, зазначено, що Росія підтримує тісну фінансову і військову співпрацю з КНДР та Іраном, включеними до чорного списку. Також укладачі довідки звертають увагу на незаконну фінансову діяльність, пов’язану з фінансуванням РФ приватних військових формувань, включно з ПВК “Вагнера”, а також відмивання грошей, отриманих від товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну – від зерна до корисних копалин.

FATF – головна у світі організація з боротьби з відмиванням грошей. Потрапляння до її чорного списку загрожує Росії фактичним відключенням від міжнародної банківської системи.