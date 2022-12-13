Організація одного “Пункту незламності” коштує €17 тисяч – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що розгортання одного «Пункту незламності» коштує 17 тисяч євро.

«Існує потреба в розгортанні додаткових «Пунктів незламності у кількості» 1500 одиниць, але мінімальна вартість одного укомплектованого пункту 17 тисяч євро, тому розраховуємо на підтримку наших партнерів», – повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

13 грудня він показав один з пунктів послам країн G7. Це пункт, розгорнутий Держслужбою з надзвичайних ситуацій, передає Радіо Свобода.

За добу до «Пунктів незламності» ДСНС, каже Монастирський, звертаються за допомогою понад 6 тисяч людей.

«Без перебільшення, пункти ДСНС є основою всіх «Пунктів незламності» в країні, яких вже понад тисячу одиниць на даний момент. Загалом в пунктах отримали допомогу півмільйона громадян, із них в «Пунктах незламності» ДСНС – 239 тисяч», – розповів Монастирський.

За його словами, 900 аналогічних пунктів працює на базі поліцейських відділків і управлінь.