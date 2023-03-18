Ордер на арешт Путіна: в яких країнах його можуть заарештувати

Президенту РФ небезпечно відвідувати 123 держави світу. Найближчий виїзд Путіна у “зону ризику” запланований у серпні 2023 року – на саміт до ПАР.

У п’ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за воєнний злочин – депортацію українських дітей до Росії. Тепер кремлівський диктатор ризикує бути заарештованим, якщо відвідає одну із 123-х держав світу, що не входить до “кола друзів” Росії, яке постійно зменшується.

ТСН.ua зібрав інформацію, які саме країни можуть виконати рішення Міжнародного кримінального суду.

Як відомо, у Москві одразу заявили, що Росія не є учасником “Римського статуту”, основоположного тексту Міжнародного кримінального суду в Гаазі, і тому не має жодних зобов’язань за ним.

Римський статут Міжнародного кримінального суду — це договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Міжнародний суд відповідає за чотири основні злочини: геноцид, злочини проти людства, воєнні злочини та злочини агресії.

Росія підписала, але не ратифікувала Римський статут. Також 72 інші країни не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, серед яких Китай, Індія, Куба, Північна Корея та Саудівська Аравія.

Однак, Володимир Путін ризикує бути заарештованим у 123 державах світу, які визнають Гаазький суд. Ось повний перелік цих країн:

Афганістан, Албанія, Андорра, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Австралія, Австрія, Бангладеш, Барбадос, Бельгія, Беліз, Бенін, Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Болгарія, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, ЦАР, Чад, Чилі, Колумбія, Коморські Острови, Конго, Острови Кука, Коста-Ріка, Кот-д’Івуар, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Демократична Республіка Конго, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Естонія, Фіджі , Фінляндія, Франція, Габон, Гамбія, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гренада, Гватемала, Екваторіальна Гвінея, Гайана, Гондурас, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Йорданія, Кенія, Кірібаті, Латвія, Лесото, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малаві, Мальдіви, Малі, Мальта, Маршаллові Острови, Маврикій, Мексика, Монголія, Чорногорія, Намібія, Науру, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігер, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Панама, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербія, Сейшельські Острови, Сьєрра-Леоне, Словаччина, Словенія, ПАР, Іспанія, Держава Палестина, Сурінам, Швеція, Швейцарія, Таджикистан, Східний Тимор, Тринідад і Тобаго, Туніс, Уганда, Велика Британія, Об’єднана Республіка Танзанія, Уругвай, Вануату, Венесуела, Замбія.

Можливий вихід за межі безпечного простору у президента РФ заплановано в серпні 2023 року – на саміт, організований Південно-Африканською Республікою. Путін підтвердив свою участь.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич, дізнавшись про рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв’язку зі злочинами в Україні, заявив про ескалацію конфлікту, яка може призвести до Третьої світової війни.