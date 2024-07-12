Орбан зустрівся з Трампом

Прем’єр-міністр Угорщини зустрівся у США з екс-президентом США, поговорив про мир в Україні і запевнив, що той збирається вирішити “цю проблему”.

Про це написав Орбан у мережі Х (Twitter), Трамп у мережі Truthsocial

“Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він вирішить цю проблему!”.

Трамп у свою чергу подякував Орбану і додав, що мир має бути якнайшвидше.

“Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!”