Політика

Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном
8 Липня 2024 10:33
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орбан, Сі Цзіньпін
Віктор Орбан та Сі Цзігьпін / X

Прем′єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поспілкувався з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомив Орбан у соцмережі Х, CNN, агентство “Синьхуа”, російські пропагандисти.

“Китай є ключовою державою у створенні умов для миру в російсько-українській війні (повномасштабній агресії РФ – ред.). Саме тому я приїхав на зустріч з президентом Сі в Пекін, всього через два місяці після його офіційного візиту в Будапешт”.

Агентство “Сіньхуа” проінформувало лише про факт зустрічі Орбана з лідером Китаю.

Російські пропагандисти повідомили, що під час зустрічі Орбан заявив, що Угорщина високо цінує “мирну” ініціативу Китаю щодо України. “У разі конфлікту (повномасштабної війни РФ проти України – ред.), що йде по сусідству з Угорщиною, ми теж високо цінуємо вашу (КНР) мирну ініціативу”, – сказав Орбан.

СNN зазначає, що візит Орбана до Пекіна і його зупинки минулого тижня в Росії та Україні відбулися лише через тиждень після того, як Угорщина перебрала на себе ротаційне головування в Раді Європейського Союзу – позицію, на яку скептично дивилися багато лідерів країн блоку, де Орбана вважають “неліберальним диваком”.

Це також відбувається на тлі постійного занепокоєння – і глибоких розбіжностей – щодо того, як і коли буде вирішена війна в Україні, майже через два з половиною роки після російського вторгнення.


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