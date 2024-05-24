Політика

Орбан заявив, що країна працює над “перевизначенням” статусу членства в НАТО

24 Травня 2024 11:45
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Угорщина, орбан, нато
Віктор Орбан / Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що країна працює над “перевизначенням” статусу членства в НАТО, щоб відмовитися від поглиблення підтримки України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Орбан зазначив, угорські військові чиновники та юристи вже працюють над створенням нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО. Угорщина шукає варіанти зберегти своє членство в Альянсі таким чином, щоб не брати участь у діях військового блоку за межами його території.

Прем’єр Угорщини запевнив, що країна віддана місії НАТО із захисту членів НАТО, якщо хтось зазнає нападу, але стурбована тим, що фінансування та постачання зброї для України, яка не входить до НАТО і межує з Угорщиною, зрештою поступиться місцем більшій військовій участі, потенційно навіть надсиланню військ.

Він сказав, що Угорщина принципово не погоджується з оцінкою деяких членів НАТО про те, що Росія вторгнеться на східний фланг НАТО після України, оскільки поточну війну, за його словами, слід розглядати як війну між “двома слов’янськими країнами”.

Цю думку не поділяють в НАТО, яка створила робочі групи для вивчення потенційно розширеної ролі Альянсу у війні, сказав Орбан. Підтримка сил Києва в рамках нової місії НАТО відбуватиметься за межами України.

За його словами, Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих дискусіях, але фактично як “неучасник”, який виступає проти надсилання грошей і зброї Україні. Надання Угорщині офіційної відмови від участі означало б нову концепцію членства в НАТО, сказав він.

“Це ситуація, коли ми як би там, але не там. Я не знаю, як довго це можна буде підтримувати”, – сказав Орбан.


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