Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з РФ.

Про це повідомляє німецьке видання Bild

Орбан написав Мішелю листа, в якому навів свою “коротку оцінку” нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом та додав “деякі пропозиції для вашого розгляду”.

Зокрема, угорський прем’єр вважає, що “інтенсивність військового конфлікту” в Україні “в найближчому майбутньому радикально посилиться”.

У своєму листі Орбан закликає провести переговори із Китаєм щодо “мирної конференції”, відновити дипломатичні відносини із Росією і розпочати “політичний наступ” на країни Глобального Півдня, чию “повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні”.

Також угорський прем’єр пише про свої переговори З Трампом і критикує чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, “не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику”.