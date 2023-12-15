Політика

Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС для України на €50 млрд

15 Грудня 2023 07:04
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Євросоюз, орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення бюджетного рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на оголошення президента Європейської ради Шарля Мішеля по завершенню переговорів лідерів ЄС.

Мішель підкреслив, що тематикою дискусії було не лише фінансування України. Лідерам ЄС запропонували для ухвалення «мегапакет», у який увійшло фінансування підтримки України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

«Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні. Ми повернемося до цього питання на Європейській раді наступного року, коли добре підготуємося», — написав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

«Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення… Решта 26 лідерів погодилися на цей „мегапакет“, включаючи одну Швецію, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших», — заявив Мішель.

Президент Європейської Ради у відповідь на запитання Європейської правди підтвердив припущення, що 27-м лідером, який не дав згоди, є прем’єр Угорщини Орбан. «Я так розумію, ви дуже добре поінформовані про те, в чому полягала наша дискусія», — прокоментував він.


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