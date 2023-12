Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС для України на €50 млрд

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення бюджетного рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на оголошення президента Європейської ради Шарля Мішеля по завершенню переговорів лідерів ЄС.

Мішель підкреслив, що тематикою дискусії було не лише фінансування України. Лідерам ЄС запропонували для ухвалення «мегапакет», у який увійшло фінансування підтримки України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

«Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні. Ми повернемося до цього питання на Європейській раді наступного року, коли добре підготуємося», — написав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.