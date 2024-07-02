Політика

Орбан відвідає Київ
2 Липня 2024 07:08
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київ, орбан
Віктор Орбан / AP

У вівторок, 2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Київ і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

“У вівторок Віктор Орбан відвідає Київ… у рамках несподіваного візиту одного з найбільш проросійських лідерів Європи, який відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом”.

Два джерела в Будапешті повідомили, що Орбан, як очікується, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Ця поїздка угорського прем’єр-міністра стане першою в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

The Guardian пише, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило плани.

“Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину”, – сказало джерело.


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