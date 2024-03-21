Орбан привітав Путіна з “офіційною перемогою на президентських виборах”

Прем’єр Угорщини привітав Путіна з “офіційною перемогою на президентських виборах” і та заявив про бажання посилити співпрацю з РФ. Він став єдиним лідером країн ЄС та НАТО, який привітав диктатора.

Про це у соцмережі X (Twitter) заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.

“Після офіційних результатів виборів прем’єр Віктор Орбан привітав Володимира Путіна з переобранням, зазначивши, що співпраця між Угорщиною і Росією, заснована на взаємній повазі, дає змогу вести важливі дискусії навіть у складних геополітичних контекстах”, – написав Ковач.

У “привітанні” Орбан підтвердив “прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин”.