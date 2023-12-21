Політика

Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі — Sky News

21 Грудня 2023 20:17
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зеленський, орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

Про це пише Sky News.

Зазначається, що глава угорського уряду заявив, що прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч у майбутньому під час виступу міжнародній пресконференції.

“Пан Зеленський запропонував зустріч на початку цього місяця та провести переговори. Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що”, — сказав Орбан.

Зустріч Зеленського та Орбана може стати першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.


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