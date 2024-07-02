Вранці 2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва − вперше за багато років.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Повідомляється, що кортеж прем’єра з численних авто прибув до посольства Угорщини.

Видання нагадує, що Орбан не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем.

Очікуються, що у вівторок відбудуться переговори Орбана з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.