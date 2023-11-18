Політика

Орбан пообіцяв не допустити початку переговорів щодо вступу України в ЄС

18 Листопада 2023 20:19
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Угорщина, Євросоюз

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи на з’їзді своєї партії Fidesz, заявив, що чинитиме опір ініціативам інститутів Євросоюзу, у тому числі про початок переговорів про прийняття в ЄС України. “Виправлення цієї помилкової обіцянки про початок переговорів теж стане нашим завданням, оскільки Україну від ЄС зараз відокремлюють світлові роки”, – цитує Орбана агентство Reuters.

Орбан постійно сперечається з європейськими інститутами щодо таких питань, як авторитарні тенденції в Угорщині. Євросоюз блокує виплати коштів, виділених Угорщині з союзного бюджету, а у відповідь Орбан відмовляється підтримати ті чи інші напрями спільної зовнішньої політики, які часто пов’язані з війною в Україні.

Питання про офіційне запрошення України на переговори про членство стане однією з тем грудневого саміту ЄС, але Угорщина може цьому чинити опір і тим самим відтягнути початок переговорів до нового року, стверджувало раніше джерело Reuters у Брюсселі.


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