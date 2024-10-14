Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу, – Politico

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується зробити політичний подарунок своєму другу по той бік Атлантики, колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Як пише Politico, Орбан вигадав спосіб, як дозволити Трампу, якщо він повернеться до Білого дому на другий термін, “викрутитися” з 50-мільярдним кредитом, який США, Європейський Союз та лідери G7 запропонували Україні для підтримки її боротьби за виживання проти Росії. Це дозволило б Трампу зіскочити з гачка і запевнити виборців-республіканців, що в разі обрання він не дасть Україні жодного цента.

Як пояснює видання, зараз Вашингтон наполягає на тому, щоб ЄС продовжив санкції проти Росії щодо заморожених активів щонайменше на 36 місяців. Нині санкції ЄС поновлюють кожні шість місяців — а це збільшує ймовірність, що будь-яка одна держава блоку може перешкодити продовженню і зруйнувати проєкт.

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно гарантують кредит у розмірі 35 мільярдів євро, переобраний Трамп буде пов’язаний з його обслуговуванням на довгі роки.

Але Угорщина вже заявила, що не погодиться на ключовий пункт умов цього кредиту щодо 36 місяців до завершення виборів у США. Тобто тепер Трамп не матиме зобов’язань щодо цього кредиту, якщо його переоберуть.

“Якщо ми не розв’яжемо це питання (продовження терміну дії санкцій), це коштуватиме ЄС, включно з Угорщиною, більше грошей”, – сказав європейський дипломат, який говорив анонімно.

Журналісти пишуть, що для Орбана це невелика ціна, адже він отримає “таку необхідну добру волю” від Трампа.