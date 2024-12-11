Політика

Орбан подзвонив Путіну, говорили про Україну
11 Грудня 2024 12:31
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орбан, путін
Віктор Орбан і Володимир Путін / Фото: AP

Російський президент Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як повідомляють російські державні ЗМІ, ініціатором діалогу став Орбан.

Сторони обговорили питання економічного співробітництва, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Орбан наголосив на своїй зацікавленості у сприянні політико-дипломатичному врегулюванню війни, зазначивши, що його контакти із західними лідерами можуть стати у нагоді в цьому процесі.

Путін, зі свого боку, звинуватив Україну у “деструктивній позиції”, яка, за його словами, нібито унеможливлює досягнення мирного врегулювання.

Нагадаємо, що вчора 9 грудня, Орбан у Флориді зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.


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