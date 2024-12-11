Орбан подзвонив Путіну, говорили про Україну

Російський президент Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як повідомляють російські державні ЗМІ, ініціатором діалогу став Орбан.

Сторони обговорили питання економічного співробітництва, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Орбан наголосив на своїй зацікавленості у сприянні політико-дипломатичному врегулюванню війни, зазначивши, що його контакти із західними лідерами можуть стати у нагоді в цьому процесі.

Путін, зі свого боку, звинуватив Україну у “деструктивній позиції”, яка, за його словами, нібито унеможливлює досягнення мирного врегулювання.

Нагадаємо, що вчора 9 грудня, Орбан у Флориді зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.