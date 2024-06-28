Орбан планує запросити Трампа на саміт ЄС, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче забросити Дональд Трамп взяв участь у неформальному саміті Євросоюзу, який відбудеться у Будапешті 7-8 листопада.

Про це пише VSquare з посиланням на джерела в угорському уряді.

Неназваний дипломат однієї з країн ЄС розповів журналістам, що Орбан міг передати Трампу запрошення під час їхньої зустрічі у Флориді у березні.

VSquare припускає, що фізична присутність Трампа на саміті практично неможлива з двох причин: він не любить дальніх поїздок і 5 листопада в США пройдуть президентські вибори, в яких він бере участь. Імовірніше, що колишній президент США відправить коротке відеоповідомлення або виступить онлайн.