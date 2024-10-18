Орбан очікувано не підтримав план перемоги України

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план український перемоги.

В ефірі радіо Kossuth він заявив, що на його думку, цей план не спрацює, і потрібно починати негайні переговори з Росією.

“Ми не брали участі у війні раніше і більше в ній брати не будемо. Ви не можете виграти з цим планом”, – заявив він.

Орбан також згадав спекуляції про “ядерний статус” України.

“Можливо, були відмінності в нюансах через переклади, але мені не здалося, що українці хочуть стати ядерною державою. Однак сама можливість цього лякає”, – сказав він.