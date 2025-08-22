Орбан написав Трампу жалісний лист зі скаргами на українські удари по “Дружбі”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу з приводу українських атак на нафтопровід “Дружба”. За його словами, Трамп нібито відповів, що “дуже злий” через це.

Про це пишуть угорські медіа Telex та Magyar Nemzet.

Реклама

Реклама

Як зазначається, Орбан оприлюднив свій лист у межах ініціативи “Клуб борців” — закритої онлайн-платформи, яку партія “Фідес” використовує для мобілізації прихильників напередодні виборів.

У своєму листі Орбан поскаржився на те, що “українці постійно обстрілюють нафтопровід “Дружба” та попросив Трампа допомогти у цій ситуації.

“У нашого сусіда війна. Якщо хтось вважав, що це десь далеко, то російський удар по Мукачеву мав протверезити. Ця війна становить безпосередню і постійну загрозу для Угорщини та угорців — як у Закарпатті, так і в самій Угорщині. Тільки мир!” — написав Орбан.

Він також опублікував фото свого листа, на якому Трамп написав відповідь маркером: “Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти — мій великий друг”.