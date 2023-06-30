Орбан: Ми, угорці, не дамо більше грошей Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

Відповідну заяву Орбан зробив під час виступу в ефірі державного радіо в п’ятницю, повідомляє Reuters.

“Ясно одне, ми, угорці, … не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро”, – сказав угорський прем’єр.

За словами Орбана, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

Угорщина та Польща є єдиними членами ЄС, не отримали кошти на відновлення, які Єврокомісія заблокувала через звинувачення в тому, що уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.