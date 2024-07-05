Політика

Орбан ймовірно полетів до РФ
5 Липня 2024 11:46
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орбан, рф
Віктор Орбан / AFP

Прем’єр-міністр Угорщини ймовірно вилетів з Будапешта та залетів у повітряний простір Білорусі.

Про це повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані.

Він опублікував у соцмережі Х (Twitter) маршрут угорського урядового літака, який вже летить над Білоруссю – “у таємничому напрямку”, саркастично відзначив журналіст.

Пані додав, що пресслужба прем’єр-міністра Угорщини повідомила журналістам тільки те, що Орбан буде в Азербайджані у п’ятницю та в суботу. Офіційно візит Орбана до Москви досі не підтверджений. “Я був би вкрай шокований, якби вони обманули і збрехали нам!” – знову в дусі сарказму додав журналіст.


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