Орбан ймовірно полетів до РФ

Прем’єр-міністр Угорщини ймовірно вилетів з Будапешта та залетів у повітряний простір Білорусі.

Про це повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані.

Він опублікував у соцмережі Х (Twitter) маршрут угорського урядового літака, який вже летить над Білоруссю – “у таємничому напрямку”, саркастично відзначив журналіст.

Пані додав, що пресслужба прем’єр-міністра Угорщини повідомила журналістам тільки те, що Орбан буде в Азербайджані у п’ятницю та в суботу. Офіційно візит Орбана до Москви досі не підтверджений. “Я був би вкрай шокований, якби вони обманули і збрехали нам!” – знову в дусі сарказму додав журналіст.