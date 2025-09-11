Орбан ініціював вотум недовіри президентці Єврокомісії

Ультраправа політична група “Патріоти за Європу”, до якої входить прем’єр-міністр Віктор Орбан, ініціювала вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це Орбан повідомив у Facebook.

За його словами, рішення стало відповіддю на промову Урсули фон дер Ляєн “State of the Union”, яку вона виголосила 10 вересня у Європейському парламенті. Прем’єр зазначив, що в ній слово “Україна” прозвучало 35 разів і що промова мала “повоєнний характер”.

“Вона погрожувала всім. Той, хто не приєднається до “брюссельської зграї”, втратить усі гроші ЄС. Ми відповіли. Вдень ми подали вотум недовіри “Патріотів”: фон дер Ляєн має піти”, — написав Орбан.

Він додав, що країну очікують великі виклики і що Угорщина повинна обирати між “брюссельською” та “угорською” відповіддю. За словами прем’єра, його бачення країни — “конкурентоспроможна, незалежна, сімейна, мирна та безпечна Угорщина”, тоді як, на його думку, “контрольовані” Брюсселем угорські партії пропонують країну з надмірними податками, прихильну до мігрантів та війни, а також дружню до України.