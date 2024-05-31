Опубліковані супутникові знімки ураженого російського нафтового термінала порту “Кавказ”

Журналісти “Схем” опублікувала супутникові знімки, на яких видно наслідки ракетних ударів по порту “Кавказ” біля Керчі.

Згідно з зображеннями, ушкоджень зазнала частина нафтового термінала. Ступінь ураження споруди можна оцінити, порівнюючи знімки 31 травня зі світлинами, які супутник зробив днем раніше. На останніх знімках, окрім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.

За вантажообігом порт “Кавказ” – п’ятий у Російській Федерації та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, нафтобаза в порту “Кавказ” відіграє важливу роль у постачанні Росією палива на окуповані нею території – Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома “Авангард”, внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах.

Раніше Генштаб Збройних сил України відзвітував про ураження по нафтовому терміналу в районі порту “Кавказ”, яке завдали кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу “Нептун”.