ОПУ: Зеленський не планував виступати на “Євробаченні”

Офіс президента України заявив, що не просив виступу Володимира Зеленського з промовою на конкурсі “Євробачення”, як про це повідомила Times та інші ЗМІ.

“Інформація Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу “Євробачення” із пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу або на будь-якому іншому етапі конкурсу”, – написав речник українського президента Сергій Никифоров у фейсбуці.

Пізніше він сказав, що організатори “Євробачення” мають назвати ім’я того, хто до них, за їхньою версією, звертався та показати письмове звернення, якщо таке було.

Раніше про те, що рішення заборонити Зеленському виступати на конкурсі, ухвалив Європейський союз мовлення (EBU), написала британська Times.

Видання повідомило, що організатори пояснили відмову тим, що виступ президента України може політизувати захід.

“Однією з наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу, – сказав представник мовного союзу. – Прохання пана Зеленського виступити перед глядачами на конкурсі “Євробачення”, хоч і було зроблено з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене”.

Раніше двічі було відхилено прохання Зеленського про виступ на церемоніях вручення премії «Оскар», а також на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.