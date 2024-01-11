Суспільство

Оприлюднили пісні фіналістів нацвідбору на “Євробачення-2024” та порядок виступів

11 Січня 2024 13:59
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євробачення

Організатори національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» жеребкуванням визначили порядок виступу артистів у фіналі шоу, а також оприлюднили їхні пісні.

Фіналісти нацвідбору виступатимуть 3 лютого у такому порядку:

1. YAKTAK — Lalala;

2. INGRET — Keeper;

3. NAZVA — Slavic English;

4. ANKA — «Палала»;

5. Drevo — Endless chain;

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

7. MÉLOVIN — DREAMER;

8. SKYLERR — Time is running out;

9. Ziferblat — Place I Call Home;

10. YAGODY — Tsunamia;

11. NAHABA — GLASSS.

68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.


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